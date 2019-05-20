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رقم الخبر: 253464 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 08:38 الاقسام: عربيات  
سورية تنفي مزاعم استخدام جيشها أسلحة كيميائية لأنها لا تمتلكها أصلا

سورية تنفي مزاعم استخدام جيشها أسلحة كيميائية لأنها لا تمتلكها أصلا

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن المجموعات الإرهابية المسلحة وبعض وسائل الإعلام التابعة لها بتوجيهات من مشغليها تناقلت خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ (سانا) الاحد أن وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد على ما جاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة من نفي قاطع لهذه الأخبار جملة وتفصيلا وأنها عارية تماما من الصحة وخاصة أن الجمهورية العربية السورية كانت قد تعاونت بشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي اعتبرت سورية خالية من هذه الأسلحة.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها لم تستخدم هذه الأسلحة سابقا ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضا لالتزاماتها الأخلاقية والدولية.. وتشدد في الوقت نفسه علي أن مثل هذه الفبركات الإعلامية الفارغة والمكشوفة والمكررة والممجوجة لن تثنيها عن استمرار حربها في مكافحة الإرهاب حتى تعيد الأمن والأمان لشعبها على كامل تراب سورية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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