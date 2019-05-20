دان عدد من الشخصيات السياسية والمفكرين البارزين في باكستان، الدعم الأعمي لحكومة ترامب للصهاينة وانتقدوا الصمت الذي التزمه بعض الحكام المسلمين تجاه القضية الفلسطينية؛ قائلين إن الكيان الصهيوني يستفيد من مؤامرات القوي الإستكبارية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفاد مراسل إرنا من إسلام آباد، ان مؤسسة فلسطين الباكستانية، عقدت امس الأحد، ملتقى تحت عنوان: 'على طريق القدس' في مدينة كراتشي الساحلية، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وجمع من الشخصيات الدينية في هذا البلد.

وأعرب المشاركون في هذا الملتقى عن تعاطفهم مع مقاومة الشعب الفلسطيني المضطهد؛ مدينين توجه الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي في دعم إجراءات الكيان الصهيوني.

وفي ذات السياق، إنتقد زعيم حزب الجماعة الإسلامية في باكستان السيناتور 'سراج الحق'، خلال كلمة له في الملتقى، النهج العدواني لواشنطن حيال الدول الإسلامية بما فيها إيران؛ معربا عن قلقه تجاه تعزيز التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وأضاف: إن أميركا تحاول مواجهة إيران، من أجل إفتعال الفوضى بالمنطقة.

وقال السيناتور سراج الحق، ان الكيان الإسرائيلي يستفيد من التحديات التي تعترض العالم الإسلامي.

وفي سياق متصل، قال الحاكم السابق لولاية السند الباكستانية 'محمد زبير' من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)، ان الدول الإسلامية التي قامت بانشاء الكيان الصهيوني، هي في الحقيقة باتت اليوم تسعى وراء مواجهة مكانة إيران وتقويضها.