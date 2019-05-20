قال وزیر الصناعة والتعدین والتجارة 'رضا رحماني' ان أهم مقومات التغلب علی الحظر الأمریكي المفروض یكمن في دعم الانتاج المحلي؛ مشیرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مناسبة في هذا الصدد بما في ذلك اقامة معارض متخصصة للانتفاع من الامكانیات المحلیة.

وفي تصریح له حول حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الاسلامي امس الاحد، اوضح رحماني: لقد تمت خلال الاجتماع مناقشة قضایا مثل الانتفاع من الامكانیات الدبلوماسیة والاقتصادیة والسفارات ومكاتب تمثیل وزارة الصناعة والتعدین والتجارة في الخارج والطاقات الحدودیة.

وحضر في هذا الاجتماع كل من وزیر الصناعة والتعدین والتجارة 'رضا رحماني' ورئیس غرفة التجارة والصناعة والتعدین ومساعد وزیر الخارجیة في الشؤون الاقتصادیة ومسؤولي البنك المركزي والمنظمات الاخرى ذات الصلة، حیث تمت مناقشة آخر الاوضاع في مجال الانتاج والتجارة وتوفير احتیاجیات البلاد .

واوضح رضا رحماني انه من المقرر أن یتعاون ممثلو وزارة الصناعة والتعدین والتجارة معا في مسائل مختلفة بما فيها الانضمام إلى بعض المعاهدات الدولیة، مثل معاهدة التعرفة التفضیلیة ومعاهدة الأوروآسیویة.

واشار إلى ان وزارة الصناعة والتعدین والتجارة اتخذت اجراءات مواتیة ومناسبة مثل اقامة المعارض المتخصصة وتوظیف الطاقات الوطنیة لدعم الانتاج المحلي؛ مؤكدا ان اهم المقومات لاجتیاز الحظر الأمریكي یكمن في الحفاظ على الانتاج الوطني.

وقال رحماني: انه بالنظر الى توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة، فقد تم اتخاذ خطوات أساسیة وستكرس وزارة الصناعة والتعدین والتجارة كل طاقاتها في هذا الخصوص.

في سیاق متصل، اعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة بمجلس الشورى الاسلامي 'علي نجفي خوشرودي' عن مناقشة الفرص والتهدیدات التي تواجه التجارة وتوفير احتیاجیات البلاد خلال اجتماع اللجنة النیابیة الیوم بحضور وزیر الصناعة والتعدین والتجارة رضا رحماني.

ولفت نجفي خوشرودي الى ان رحماني طمأن في تصریحه خلال الاجتماع علي توفير السلع الاساسیة في البلاد؛ مؤكدا: نحن نتمتع بقدرات انتاجیة جیدة في مختلف المجالات.

وتابع المتحدث باسم لجنة الامن القومي النیابیة، ان وزیر الصناعة نوه الى ضرورة التركیز على الحرب النفسیة التي یشنها العدو لممارسة الضغط على الشعب الایراني.