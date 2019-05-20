اكد السفير الایراني في الصین محمد كشاورز زادة بان التحدیات القائمة امام البشریة قد تجاوزت الحدود الوطنیة واصبحت بحاجة الى جهود جماعیة لمواجهتها.

وقال كشاورز زادة في كلمة له الاحد امام ملتقى الشباب الآسیوي تحت عنوان: 'طریق الحریر وایجاد مستقبل مشترك للبشریة بآفاق اسیویة' المنعقد في جامعة 'شینخوا' بالعاصمة الصینیة بكین، ان التحدیات القائمة امام البشریة قد تجاوزت الحدود الوطنیة وخلقت ظروفا لا یمكن مواجهتها بسهولة وبالاعتماد على القدرات الوطنیة فقط بل اصبح الطریق الوحید امامنا لمواجهتها هو الحوار وبذل الجهود الجماعیة.

واعتبر ان الفارق بین عالم الیوم وعالم الامس لیس في طبیعة العلاقات بل في شكلها ودرجة تعقیدها واضاف، ان تعدد وتنوع اللاعبین ومختلف انواع التحدیات القائمة في مختلف مجالات الحیاة البشریة، قد وضعت امامنا شبكة معقدة من العلاقات نتیجتها الوحیدة هي التخبط في فهم الظواهر.

وقال، ان المجتمع البشري الیوم یواجه تحدیات مشتركة وخطیرة تتضمن الاقتصاد والسیاسة والثقافة والى جانب قضایا مثل التنمیة والبیئة ومكافحة الفقر برزت ظاهرتان جدیدتان اي الارهاب والتطرف زادتا مشاكل المجتمع العالمي وتفشتا في مساحة واسعة من العالم كالمرض المعدي.

وتابع السفير الایراني، اننا نشهد من ناحیة اخرى توجهات مثل التفرد والیمینیة المتطرفة، وهي ظروف تدفعنا للتوجه نحو حلول مشتركة للمشاكل المشتركة.

واكد ضرورة تحدي السیاسات المبنیة على منطق القوة وقاعدة 'ربح –خسارة' والاقصاء والالغاء والتي ادت باشكال مختلفة الى اراقة الدماء والتدمیر على مدى التاریخ، وعلینا التوجه نحو الحوار مع بعضنا بعضا من اجل بناء مجتمع بمصیر مشترك.

واضاف، ان مثل هذا الحوار یجب ان یكون بهدف الوصول الى تفاهم عام وجماعي حول مفاهیم ومبادئ شاملة وبنیویة توجه وتبلور انشطتنا المستقبلیة.