وخلال لقائه حشدا من الطلبة الجامعیین والشباب مساء الاحد، اشار الرئیس روحاني الى ان الشعب الایراني اتخذ خلال العامین الماضیین خطوات واسعة جدا رغم جمیع العقبات والمشاكل التي كان یعاني منها وقال: متى ما سجل جیل الشباب والجامعیون حضورهم الفاعل تمكننا من اجتیاز الصعاب والعقبات بسهولة .

واضاف، لقد تمكنا في ظل التواجد الفاعل للخریجین من الخروج من دائرة الضغوط الصعبة .

وتابع قائلا، ان الشعب الایراني استطاع منذ انتصار ثورته وحتى العام 2006 الحیلولة دون وضع البلاد تحت الفصل السابع لمیثاق الامم المتحدة بل وحتى خلال مرحلة الحرب لم یسمح الشعب بذلك ولكن للاسف تمكن اعداء شعبنا في فترة معینة من وضع البلاد تحت البند 41 من الفصل السابع اي دفع البلاد الى حافة الحرب والعدوان.

واكد ان ارادة الشعب ادت الى كسر القیود والغاء 7 قرارات لمجلس الامن الدولي ضد الجمهوریة الاسلامیة في یوم واحد حین التوصل الى الاتفاق النووي وهو ما یعد فخرا تاریخیا متعلقا بالشعب الایراني فقط ولم یستطع اي شعب ان یلغي مثل هذه القرارات الخطیرة.

قال الرئیس روحاني انه قلما هنالك دولة تمكنت من استقطاب المصادقة علی قرارین اجمالیین في الجمعیة العامة للامم المتحدة، ولم یجرؤ حتى اعداء الشعب الایراني على معارضتهما خلال عملیة التصویت، احدهما حوار الحضارات الذي یعد النتاج الفكري والنظري للشعب الایراني العظیم.

واكد الرئیس روحاني باننا شعب قادر على اثبات كلامه ومنطقه واضاف: انه خلال فترة الحكومتین الحادیة عشرة والثانیة عشرة (السابقة والحالیة) تم تحقیق الكثیر من الانجازات رغم اننا واجهنا الكثیر من المشاكل والازمات.