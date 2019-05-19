أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن ما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبلها، داعياً التحالف السعودي إلى التعقل.

وفي رسالة وجهها للتحالف السعودي عبر تويتر قال عبد السلام إن توقف الرد مرهون بتوقف العدوان، مشيراً إلى أن طائرات التحالف تحت الحماية الأميركية هي التي تقصف اليمن للعام الخامس على التوالي وليس إيران.

وكانت معلومات خاصة قد كشفت أنّ أكثر من 10 عمليات عسكرية غير معلنة نفذتها قوات صنعاء مؤخراً على أهداف في العمق السعودي.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عن استهداف المنشآت السعودية بـ7 طائرات مسيرة على موقعين نفطيين في العمق السعودي.

وأكد أنّ "قواتنا جاهزة لتنفيذ المزيد من العمليات في العمق السعودي"، مشيراً إلى أنّ "العملية تمت بمساعدة بعض من الشرفاء من أبناء تلك المناطق". كما ذكر أنّ العملية جاءت رداً على العدوان السعودي المستمر على الشعب اليمني.

وتراجعت قيمة الأصول في البورصة السعودية منذ بدء التداول بواقع 2.52 %. كما سجلت 162 شركة من أصل 192 مسجلة في البورصة تراجعاً كبيراً في قيمة الأسهم.

ميدانياً، استشهد مدني وجرح إثنان بقصف صاروخي لقوات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.وتشهد قعطبة معارك بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وبين قوات الحزام الأمني أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من قوات الرئيس المعزول عبد ربه منصور هادي في استهداف الجيش واللجان معسكر الصدرين في محافظة الضالع بثلاثة صواريخ من طراز "زلزال واحد"، كما تمّ استهداف تجمعين للتحالف في منطقة الربوعة بعسير بصاروخين من الطراز نفسه.

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي أعلن تأسيس محاور قتالية لطرد قوات هادي من وادي حضرموت ومناطق أخرى في أبين وشبوة.

الزبيدي المدعوم إماراتياً أعلن أيضاً التعبئة العسكرية وتوحيد القيادة لتغطية كل الجبهات الحربية. وقال الزبيدي إن القضية الجنوبية ما زالت تطرح باستحياء، مناشداً المبعوث الأممي مارتن غريفيث بإشراك الجنوبيين كطرف رئيسي في المفاوضات.

هذا ولقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون، الأحد، في عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية وتدمير آليتين لهم في عسير.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، مؤكدا تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر أن وحدة الدروع التابعة للجيش واللجان دمرت آليتين محملتين بالمرتزقة بصاروخين موجهين قبالة منفذ علب ما أدى الى مقتل وإصابة عدد منهم.

وأطلقت صاروخية الجيش في وقت سابق، صاروخين "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بعسير وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون السبت إثر تدمير آليتهم بعبوة ناسفة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي سياق آخر، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو ثمانين مليون يمني هم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية أي نحو ثمانين في المئة من سكان البلاد.

ووفق المفوضية فإن أكثر من ثلاثة ملايين يمني هم نازحون داخل بلادهم، واصفة اليمن بأنه بات مسرحاً لأسوأ أزمة انسانية في العالم جراء خمس سنوات من الحرب.

كما أكدت وزارة الصحة اليمنية في بيان لها أنّ "ما بين 92% إلى 95% من الأجهزة في المستشفيات والمراكز الصحية تعطّلت أو انتهى عمرها الافتراضي"، مؤكدةً أنّ "مجازر التحالف السعودي في العاصمة والمحافظات تسهم في كارثية الوضع الصحي في اليمن".

بدوره، لفت وزير الصحة في حكومة صنعاء، طه أحمد المتوكل، إلى "حجم التخاذل الكبير من المنظمات الدولية في تلبية حاجات اليمنيين من الأدوية والتجهيزات الطبية".

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحاضري أنه لا تجاوب من قبل الأمم المتحدة في تلبية الإغاثة العاجلة بشأن الأجهزة الطبية المستعجلة.

وأوضح المتحدث أن إغلاق مطار صنعاء تسبب في وفاة ما يزيد عن 30 ألف مريض، ونحن الآن بحاجة لإجلاء 300 ألف حالة.

ودعا الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها في توفير الأجهزة والأدوية الضرورية لعلاج آلاف الحالات.

وقال متحدث وزارة الصحة: ماذا ستخسر الأمم المتحدة إن تعاونت في نقل المرضى إلى دول عرضت مساعدتها للشعب اليمني؟