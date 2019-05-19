أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية، الأحد، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، فيما تعارض بعض الأحزاب الإسلامية الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقد حضّ المجتمع الدولي على استئناف فوري للمحادثات بهدف التوصل إلى انتقال سياسي يقوده مدنيّون بشكل فعلي.

وأتى ذلك بعد أن قام مئات المتظاهرين بإزالة المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم التزاماً بمهلة المجلس التي حددها لاستئناف المحادثات.

كما أتى هذا التطور مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير البدء في حملات ترويجية للعصيان المدني في الخرطوم والولايات الأخرى انطلاقا من الخميس المقبل.

هذا ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن السودانية للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني.

ويأتي هذا الإجراء من قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، خاصة بعد أن علق المفاوضات معهم قبل أيام، ووجه لهم عدة تهم دفعته للتعليق.

يذكر أن وسائل إعلام سودانية كشفت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت إحباط محاولة انقلابية جرت، حيث ذكر موقع “النيلين” الإخباري السوداني على موقعه الإلكتروني أن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً يوم الأحد الماضي بإعفاء عددٍ من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية.