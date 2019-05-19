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رقم الخبر: 253452 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 18:55 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. غارات لحكومة الوفاق على مواقع قوات حفتر جنوب طرابلس

ليبيا.. غارات لحكومة الوفاق على مواقع قوات حفتر جنوب طرابلس

شنَّت طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق الليبيةِ أربع غارات على مواقع تابعة لقوات المشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج أنها بدأت عملية عسكرية واسعة للقضاء على قوات حفتر في محيط العاصمة. ونشرت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق مقطع فيديو يظهر تنفيذ الطيران الحربي التابع لها غارات استهدفت آليات ثقيلة في منطقة قصر بن غشير كانت تمهد لتقدم قوات حفتر باتجاه طرابلس.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية ليبية بوصول دفعة كبيرة من الأسلحة والمدرعات التركية على متن سفينة قادمة من شمال تركيا إلى ميناء العاصمة طرابلس السبت.

ونشر لواء الصمود الليبي، الذي يقوده القيادي العسكري صلاح بادي صوراً وفيديو تظهر لحظة إنزال السفينة شحنتها من المدرعات البالغ عددها بين ثلاثين الى اربعين قطعة.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن هذه المدرعات هي من النوع الذي تستخدمه تركيا في عملياتها العسكرية في الأراضي السورية.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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