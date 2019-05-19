قالت وزارة الخارجیة الكویتیة إنها "تتابع باهتمام وأسف" حادثة وفاة الفلبینیة، ماكونستسیل لاقو دایغو، التي وقعت في الكويت قبل عدة أیام.

وأعربت الخارجية في بیان صادر عن إدارة الشؤون القنصلیة، السبت، عن تعازيها لأسرة الفلبينية، مشیرة إلى أنها تتابع هذه القضية مع الجهات الأمنیة التي باشرت التحقیقات منذ البدایة والتي ستتضح فيها ملابسات الحادثة.

وأوضح البیان أنه سیتم إطلاع السلطات الفلبینیة على مجریات ونتائج التحقیق، مؤكدا على أن دولة الكويت ذات قانون تحفظ فيه حقوق جميع المقيمين.

وطفت مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت على الساحة مجددا بعد تلويح وزارة العمل الفلبينية إلى احتمال إيقاف إرسال العمالة لهذا البلد عقب وفاة الخادمة بعد تعرضها لاعتداء جنسي.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام الماضي، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة في إحدى الشقق، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد ويتم رفع الحظر في مايو 2018.