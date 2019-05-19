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رقم الخبر: 253449 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 18:57 الاقسام: عربيات  
السعودية تعلق لأول مرة على تهديد ولي عهدها لـ" البغدادي" الناشط الفلسطيني

السعودية تعلق لأول مرة على تهديد ولي عهدها لـ" البغدادي" الناشط الفلسطيني

علقت السلطات السعودية، مساء السبت، على تصريحات الناشط الفلسطيني إياد البغدادي، الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السلطات السعودية له.

ونفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، هذه الأنباء. وقال للصحفيين: "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "قد يكون ادعاؤه (إياد) هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

واشتهر إياد البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011، وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يعيش في عاصمة النرويج أوسلو منذ 2015. وقال إنه في 25 أبريل/ نيسان الماضي نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر سعودي عليه.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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