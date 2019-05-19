اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، حشمت الله فلاحت بيشة، ان بريطانيا لا تمتلك الصدقية في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال فلاحت بيشة في تصريح أدلى به لوكالة انباء 'خانه ملت' (مجلس الشورى الاسلامي) مساء السبت، ان البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية الزاعم بعدم توفر الأمن في ايران للرعايا الأجانب وذوي الجنسية المزدوجة مؤشر لعدم صدقية الحكومة البريطانية.

وأضاف: إن الايرانيين أعلنوا مرارا بان الرأفة الاسلامية هي معيار التعامل مع الرعايا الأجانب والأفراد ذوي التابعية المزدوجة وقد أعلنوا على الدوام إستعدادهم للتعامل مع الدول الأخرى حول هؤلاء الافراد علما بان جهاز القضاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية يعمل بصورة مستقلة ولا دور للقضايا السياسية فيه.

وقال فلاحت بيشة: إن سلوك المسؤولين البريطانيين لإثارة الأجواء المناوئة لايران وممارسة التسييس ضد ايران والتي إستمرت على مدى كل هذه الاعوام دوما رغم بعض المواقف الودية ظاهريا والمواكبة الظاهرية في الإتفاق النووي، وان الدعاية السلبية المثارة لم تنقطع أبداً من قبل بعض الدول الغربية ضد أمن وإستقلال ايران وتقديم صورة مقلوبة عن بلدنا بصفته بلدا آمنا ومستقرا.

يذكر ان وزارة الخارجية البريطانية قد أصدرت أخيرا بيانا دعت فيه الايرانيين ذوي التابعية المزدوجة للامتناع عن السفر الى ايران بسبب إحتمال اعتقالهم من قبل السلطات الايرانية حسب زعمها.