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رقم الخبر: 253441 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 19:00 الاقسام: محليات  
دبلوماسي ايراني: خطوتنا بعد إنتهاء مهلة 60 يوماً ستكون ضمن الإتفاق النووي

دبلوماسي ايراني: خطوتنا بعد إنتهاء مهلة 60 يوماً ستكون ضمن الإتفاق النووي

قال السفير الايراني في بريطانيا، حميد بعيدي نجاد: إن خطوة طهران بعد إنتهاء مهلة الستين يوما التي منحتها للأوروبيين ستكون ضمن الإتفاق النووي.

وأضاف بعيدي نجاد، في حوار مع قناة "بي بي سي"، إنه رغم أن "الانسحاب من الإتفاق النووي" يعد خيارًا لإيران، إلا أنها لن تتخذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي ولا تسعى إلى الانسحاب من هذا الإتفاق.

وتابع: إن إيران أوفت تمامًا بجميع إلتزاماتها خلال العام الماضي، لكنها حرمت من الفوائد الاقتصادية والوعود التجارية التي كان من المفترض أن تستفيد منها بعد الإتفاق.

ولفت الى إن ايران منحت الجميع الفرصة على مدى عام واحد لإيجاد حل للمشكلة الا أن الوضع لم يؤول الى نتيجة ايجابية.

وحذر من مغبة عدم اتخاذ خطوة ما لصون الإتفاق النووي لذلك فان إنهياره محتمل.

وأشار سفير إيران، في جانب آخر من الحوار، إلى التوترات الأخيرة بين طهران وواشنطن ووصف سلوك الاخيرة بأنه "استفزازي". عادّاً درج اسم الحرس الثوري على قائمة المجموعات الإرهابية من بين هذه التصرفات ووصفها بأنها "استفزازات غير ضرورية".

 

 

 
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