أعلنت حركة طالبان أن معاون زعيمها ورئيس مكتبها السياسي في قطر المُلا عبد الغني برادر بحث مع المبعوث الألماني الخاص إلى أفغانستان ماركس بوتزيل تطورات عملية السلام والمصالحة الأفغانية. ونقلت محطة آريانا نيوز عن بيان للحركة، الأحد، أن: “المُلا برادر تناول خلال لقاءه مع ماركس بوتزيل المساعي المبذولة حول عملية السلام”. كان المبعوث الألماني الخاص إلى أفغانستان وباكستان عرض لدى لقاءه الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول الخميس عن “استعداد بلاده لتسهيل إجراء الحوار الأفغاني – الأفغاني، مضيفاً أن ألمانيا مستعدة للتعاون في شتى المجالات مع الحكومة والشعب الأفغاني على صعيد عملية السلام”.

وأثنى غني على العرض المقدم من السلطات الألمانية، وشدد على أن كابول ترحب بأية خطوة تقربها من الهدف المنشود لإحلال السلام المستدام في أفغانستان. وقال غني “أما وان ألمانيا مستعدة للعب دور وتسهيل إقامة الحوار بين الأفغان نحن ننظر لها بنظرة تقدير، والحكومة الأفغانية ستتعاون معها وتسعى بجدية لإنجاح هذه الخطوة”. يذكر أنه على الرغم من إقامة 6 جولات من المباحثات بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان منذ الصيف الماضي، إلا أن الحركة ترفض الجلوس للحوار مع الدولة الأفغانية التي ترى فيها “دمية بيد الغرب”، إلا أن المسؤولين الأفغان يصرون أن الحوار الداخلي هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.





