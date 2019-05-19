  • الأحد ١٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأحد , مايو 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253440 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: دوليات  
معاون زعيم “طالبان” والمبعوث الألماني لأفغانستان يبحثان بالدوحة تطورات المصالحة الأفغانية

معاون زعيم “طالبان” والمبعوث الألماني لأفغانستان يبحثان بالدوحة تطورات المصالحة الأفغانية

أعلنت حركة طالبان أن معاون زعيمها ورئيس مكتبها السياسي في قطر المُلا عبد الغني برادر بحث مع المبعوث الألماني الخاص إلى أفغانستان ماركس بوتزيل تطورات عملية السلام والمصالحة الأفغانية. ونقلت محطة آريانا نيوز عن بيان للحركة، الأحد، أن: “المُلا برادر تناول خلال لقاءه مع ماركس بوتزيل المساعي المبذولة حول عملية السلام”.

أعلنت حركة طالبان أن معاون زعيمها ورئيس مكتبها السياسي في قطر المُلا عبد الغني برادر بحث مع المبعوث الألماني الخاص إلى أفغانستان ماركس بوتزيل تطورات عملية السلام والمصالحة الأفغانية. ونقلت محطة آريانا نيوز عن بيان للحركة، الأحد، أن: “المُلا برادر تناول خلال لقاءه مع ماركس بوتزيل المساعي المبذولة حول عملية السلام”. كان المبعوث الألماني الخاص إلى أفغانستان وباكستان عرض لدى لقاءه الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول الخميس عن “استعداد بلاده لتسهيل إجراء الحوار الأفغاني – الأفغاني، مضيفاً أن ألمانيا مستعدة للتعاون في شتى المجالات مع الحكومة والشعب الأفغاني على صعيد عملية السلام”.
وأثنى غني على العرض المقدم من السلطات الألمانية، وشدد على أن كابول ترحب بأية خطوة تقربها من الهدف المنشود لإحلال السلام المستدام في أفغانستان. وقال غني “أما وان ألمانيا مستعدة للعب دور وتسهيل إقامة الحوار بين الأفغان نحن ننظر لها بنظرة تقدير، والحكومة الأفغانية ستتعاون معها وتسعى بجدية لإنجاح هذه الخطوة”. يذكر أنه على الرغم من إقامة 6 جولات من المباحثات بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان منذ الصيف الماضي، إلا أن الحركة ترفض الجلوس للحوار مع الدولة الأفغانية التي ترى فيها “دمية بيد الغرب”، إلا أن المسؤولين الأفغان يصرون أن الحوار الداخلي هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/7100 sec