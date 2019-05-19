الرئيس النمساوي يوصي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أيلول/سبتمبر المقبل أعلن الرئيس النمساوي فان دير بيلين الأحد، أنه أوصى بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بعد فضيحة تسجيل فيديو تسبب في استقالة زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.