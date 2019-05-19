|رقم الخبر: 253438
|تاريخ النشر: أيار 19, 2019
|الوقت: 17:36
|الاقسام: دوليات
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الرئيس النمساوي يوصي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أيلول/سبتمبر المقبل
أعلن الرئيس النمساوي فان دير بيلين الأحد، أنه أوصى بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بعد فضيحة تسجيل فيديو تسبب في استقالة زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
وقال فان دير بيلن في بيان، “من المهم للغاية أن يحصل النمساويون على فرصة لبداية جديدة لإعادة بناء الثقة في حكومتهم”. وقال الرئيس “هذه البداية الجديدة يجب أن تتم بسرعة، وفق أحكام الدستور الاتحادي ، لذلك أناشد إجراء انتخابات … في سبتمبر، وإن أمكن في بداية سبتمبر”.
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