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رقم الخبر: 253437 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 17:36 الاقسام: دوليات  
الكرملين: ننتظر المبادرات الأميركية بشأن لقاء بوتين وترامب

الكرملين: ننتظر المبادرات الأميركية بشأن لقاء بوتين وترامب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأميركية بشأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، وتأمل في أن يتم اللقاء.

 وقال المتحدث الروسي خلال لقاء على قناة “روسيا 1” الروسية: “نحن نأمل أن يتم هذا اللقاء، ولكن هناك الكثير من التساؤلات، لآنه من الممكن أن يتم هذا اللقاء على الأقدام، وقليلة جدا، من الممكن أن يتم هذا اللقاء على هامش أحد الفاعليات أو متفق عليه مسبقا، بأعمال تحضيرية وجدول أعمال، وهذا على الأغلب هو المطلوب وفقا للمصلحة العامة”. وأضاف بيسكوف أن موسكو تنتظر مبادرات واشنطن بشأن لقاء بوتين وترامب ولا توجد مقترحات أميركية حتى الآن.


 

 
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