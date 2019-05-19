وقال مبرهن مدير ناحية السيد عبد العظيم الحسني في جنوب طهران أن 150 مسجدا في الناحية تستضيف الصائمين وتقيم موائد الافطار في هذا الشهر الفضيل.

واضاف: إنه بالنظر الى توجيهات قائد الثورة حول إقامة موائد بسيطة لإفطار الصائمين وكذلك الصلاة في أول وقتها فإن مساجد طهران لاسيما جنوبها تعمل بهذا التوجيه.

وتابع: وتنعقد في معظم مساجد طهران حلقات لتلاوة القرآن الكريم حيث يتم تلاوة جزء واحد في كل يوم من هذا الشهر الفضيل للرجال والنساء كما تشمل برامج المساجد اقامة دروس تفسيرية واخلاقية وفقهية ايضا.



