

وفي مراسم تقديم احد القادة الجدد في احد الألوية التابعة لفيلق الامام الصادق عليه السلام، قال العقيد عبد الرضا دشتي: ان اميركا اليوم تكبدت هزيمة كبرى امام ايران الاسلامية، لافتا الى ان صحوة الشعوب الاسلامية اليوم مستلهمة من مقاومة الشعب الايراني، وان هذا الفكر الثوري تمكن من التصدي جيدا للعدو.

وبيّن ان الورقة الاخيرة لأميركا لهزيمة الشعب الايراني تتمثل في الورقة الاقتصادية، مضيفا: ان الشعب الايراني ومن خلال مقاومته سينتصر كذلك في هذه الحرب، وسيخرج من هذه الحرب مرفوع الرأس فيما سيلحق الدمار بهذا الشيطان الاكبر.

وأوضح: ان اميركا والقوى الشيطانية آيلة الى الافول، وقد بدأت مؤشرات هذا الافول بكل وضوح، مشيرا الى ان شعوب العالم سترى قريبا انهيار اميركا واوروبا.





