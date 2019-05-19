قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة 'العميد امير حاتمي' : ان الاعداء يسعون من خلال حربهم النفسية واستخدام الوسائل الاعلامية والفضاء الافتراضي لبثّ الشعور باليأس والاحباط في اوساط المجتمع الايراني.

وخلال كلمة له اليوم الاحد بملتقي وطني تحت عنوان 'يوم الاتصالات والعلاقات العامة'، اكد العميد حاتمي علي الدور الفاعل الذي تضطلع به الجهات المعنية بشؤون الاعلام والعلاقات العامة في البلاد لتعزيز روح الامل والتفاؤل بين صفوف الشعب والمجتمع.

كما اشار الي التقدم التكنولوجي الملحوظ في مجال الاتصالات والفضاء الافتراضي داخل البلاد؛ مؤكدا علي مسؤولي العلاقات العامة بضرورة أداء دورهم الحساس والرئيسي في مواجهة التهديدات الذكية وتنفيذ عمليات تسلم وتحليل ونقل الرسائل والمعلومات 'الصحيحة والحقيقية'؛ وبما يسهم في رفع المستوي المعرفي والجاهزية لدي الشعب والمجتمع الايراني.

ونوّه العميد حاتمي الي ثقة الشعب الكبيرة ازاء جميع منتسبي القوات المسلحة والدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك لما حققته من انجازات رفيعة في سياق تعزيز القوة الرادعة والتحرر من كافة انواع الانقياد والتبعية في مجال الصناعات الدفاعية والفضاء الافتراضي والاعلامي في ايران.

واستدل وزير الدفاع بالتصريحات الحكيمة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة وتاكيده علي دور وزارة الدفاع باعتبارها 'الركيزة الأكثر حساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية'؛ مصرحا ان هذه الوزارة شكلت علي الدوام هاجس الاعداء اللّدودين للبلاد.

وقال العميد حاتمي : نحن اليوم بلغنا ذورة المواجهة ضد العدو وبما يشمل شتي الاصعدة بما فيها الاقتصادية؛ مبينا ان الاعداء يسعون عبر توظيف الفضاء الافتراضي واستخدام وسائل الاعلام لبث الياس والاحباط في اوساط المجتمع.

واكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة علي دور المسؤولين المعنيين بشؤون الاعلام والعلاقات العامة في ايران لصدّ هكذا مؤامرات وتعزيز روح الامل والتفاؤل والاقتدار والكرامة الوطنية في البلاد.





