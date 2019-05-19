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رقم الخبر: 253432 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 17:27 الاقسام: محليات  
مباحثات بین سفیری ایران وفرنسا فی بغداد

مباحثات بین سفیری ایران وفرنسا فی بغداد

عقد السفیران الایرانی والفرنسی فی بغداد جلسة مباحثات بشأن مستجدات التطورات الاقلیمیة.

عقد السفیران الایرانی والفرنسی فی بغداد جلسة مباحثات بشأن مستجدات التطورات الاقلیمیة.
التقي سفیر فرنسا فی بغداد ' برونو اوبر' فی مقر سفارة الجمهوریة الاسلامیة بنظیره الإیرانی' ایرج مسجدی ' وبحث معه أحدث التطورات الاقلیمیة.
ویأتی اللقاء عقب زیادة الاجراءات الامریكیة الاستفزازیة ضد دول المنطقة ومنها ایران والعراق وكذلك الادعاءات الامریكیة وبعض الدول العربیة بشأن زیادة التهدیدات وعدم الاستقرار فی العراق .
وكان السفیر مسجدی قد التقي أمس السبت برئیس جمهوریة العراق ' برهم صالح ' وبحث معه العلاقات الثنائیة وتطورات المنطقة.
وفی وقت سابق كان سفیر بریطانیا 'جاناتان ویلكس' قد التقي فی مقر سفارة الجمهوریة الاسلامیة ببغداد السفیر 'ایرج مسجدی' وبحث معه القضایا المختلفة و اخر تطورات المنطقة.


 

 
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