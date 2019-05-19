أعلن وزير المالية والاقتصاد الايراني، فرهاد دج بسند، عن إسترجاع عملة أجنبية من العوائد التصديرية بأكثر من 10 مليارات دولار الى البلاد.

وأوضح دج بسند، الأحد، انه خلال شهر أرديبهشت الايراني (يختتم 20 مايو/ أيار) بلغ حجم العملة الأجنبية المسترجعة 7ر1 مليار دولار.

من جهة ثانية، أكد وزير المالية والاقتصاد عن إعتزام البنك المركزي ومصلحة الجمارك إحالة كشف للقضاء بأسماء المصدرين غير الراغبين بإسترجاع العملة للبلاد.

إلى ذلك، أعلن عضو لجنة التخطيط والميزانية والحسابات في مجلس الشورى الاسلامي، مهدي فرشادان، بأن الحكومة ستخصص خلال العام الجاري 14 مليار دولار بالسعر المدعوم (42000 ريال للدولار الواحد) لتوفير السلع الأساسية.

وقال فرشادان، في تصريح أدلى به يوم السبت: ان القانون شفاف في هذا المجال، إلا أن هنالك خلافاً في وجهات النظر بين المسؤولين حول كيفية تنفيذ القانون حيث يتوجب عبر مناقشة الموضوع في إطار لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية التوصل الى أسلوب مناسب للتنفيذ.

وأشار فرشادان الى أن 10 آلاف شركة حكومية استلمت خلال العام الماضي عملة صعبة بالسعر المدعوم حكومياً من أجل توفير السلع الأساسية، مؤكداً ضرورة إجراء مراقبة دقيقة لأداء هذه الشركات بغية عدم إهدار العملة الصعبة (المدعومة) عبر عمليات سمسرة واستحواذ غير مشروع لمزايا اقتصادية.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء الايراني على مشروع الميزانية المقترحة للمناطق التجارة الصناعية الحرة للسنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/ آذار 2020) بواقع 10 تريليونات و797 مليار ريال، ما یعادل أكثر من 257 مليون دولار.

تشمل الموازنة المناطق التجارة الصناعية الحرة كيش وقشم وجابهار وأرس وأروند وأنزلي وماكو والشركات التابعة لها.

وبحسب الموازنة، فان الايرادات المتوقعة لهذه المناطق تبلغ 10 تريليونات و797 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ10 تريليونات و94 مليار ريال.