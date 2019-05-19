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رقم الخبر: 253429 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: اقتصاد  
مجمع بتروكيمياويات جديد جنوب إيران يدخل الخدمة العام الجاري

مجمع بتروكيمياويات جديد جنوب إيران يدخل الخدمة العام الجاري

أعلن رئيس مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة بوشهر (جنوب البلاد) عن تدشين مجمع جديد للبتروكيمياويات خلال العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وقال حسین حسیني محمدي، السبت، في تصريح أدلى به خلال إجتماع أعضاء لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة بوشهر: إن مجمع البتروكيمياويات الجديد سيوفر 1060 فرصة عمل، كما إن حجم الاستثمارات بهذا المجمع بلغت 37 تريليوناً و280 مليار ريال. وأضاف: إنه تم تحديد 200 مشروع إنتاجي جديد في محافظة بوشهر أنجزت بنسب تفوق 40% إلى 60%، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل 38 وحدة إنتاجية خلال العام الجاري والتي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 60%. وتابع: إنه تم تحديد 10 شركات في محافظة بوشهر بالإمكان رفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى من خلال دفع تسهيلات مصرفية.

 

 
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