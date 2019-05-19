وقال حسین حسیني محمدي، السبت، في تصريح أدلى به خلال إجتماع أعضاء لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة بوشهر: إن مجمع البتروكيمياويات الجديد سيوفر 1060 فرصة عمل، كما إن حجم الاستثمارات بهذا المجمع بلغت 37 تريليوناً و280 مليار ريال. وأضاف: إنه تم تحديد 200 مشروع إنتاجي جديد في محافظة بوشهر أنجزت بنسب تفوق 40% إلى 60%، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل 38 وحدة إنتاجية خلال العام الجاري والتي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 60%. وتابع: إنه تم تحديد 10 شركات في محافظة بوشهر بالإمكان رفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى من خلال دفع تسهيلات مصرفية.