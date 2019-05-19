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رقم الخبر: 253428 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 17:21 الاقسام: محليات  
الاجتماع المشترك يعقد بين ايران والعراق حول تجريف نهر اروند

الاجتماع المشترك يعقد بين ايران والعراق حول تجريف نهر اروند

عقد الاجتماع التنسيقي المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق اليوم الاحد في ميناء خرمشهر(جنوب) لدراسة القضايا والتفاصيل الفنية المتعلقة بالتجريف المشترك لنهر اروند.

عقد الاجتماع التنسيقي المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق اليوم الاحد في ميناء خرمشهر(جنوب) لدراسة القضايا والتفاصيل الفنية المتعلقة بالتجريف المشترك لنهر اروند.
واعلنت دائرة الاعلام بوزارة الخارجية انه تم اليوم الاحد عقد الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوفدين الايراني والعراقي في اطار الاتفاقيات بين كبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق حول تسوية القضايا المتعلقة بنهر اروند وفقا للمعاهدة الحدودية وحسن الجوار التي ابرمت بين ايران والعراق عام 1975 وبروتوكولاتها الملحقة واتفاقياتها التكميلية.
ويعقد الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوفدين الايراني والعراقي حاليا في ميناء خرمشهر تنفيذا لبيان بغداد 11 مارس 2018 الذي تم اكماله خلال زيارة رئيس الجمهورية الي العراق وكذلك اثر مباحثات وزيري خارجية البلدين.
ويتولي رئاسة الوفد الايراني في الاجتماع المشترك المدير العام للدائرة الحقوقية والدولية بوزارة الخارجية 'عباس باقر بور اردكاني 'ورئاسة الوفد العراقي المستشار الاعلي لوزارة الخارجية العراقية.
وقام رئيس الجمهورية حسن روحاني بزيارة رسمية تاريخية الي العراق استغرقت ثلاثة ايام ( من 4-6 مارس الماضي) التقي خلالها كبار المسؤولين هناك وجري التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وتم في هذه الزيارة فتح أفاق واسعة في العلاقات بين طهران وبغداد واعلن عن تجريف نهر اروند ورفع الرسوم من تأشيرة الدخول للزوار بين البلدين وايضا مد خطوط سكة الحديد بين شلمجه - البصرة، من المشاريع التي كانت مطروحة ولسنوات عديدة بين البلدين .


 

 
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