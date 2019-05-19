أعلن القنصل العام الإيراني في السليمانية، سعدالله مسعوديان، عن إستعداد القنصلية الكامل لتقديم الدعم للناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين في العراق.

وصرح عضو وفد غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، قادر كريمي، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس في سنندج (غرب البلاد): إنه زار العراق لإجراء محادثات مع القنصل العام الإيراني في السليمانية حول مشاكل المستثمرين والتجار والمقاولين والعمال الإيرانيين في كردستان العراق.

وفي هذا السياق، دعا القنصل العام الإيراني، كريمي إلى إيضاح مطالب ومشاكل الناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين في العراق، كما دعا غرفة كردستان (غرب) التجارية الى تأسيس فرع لها في العراق للإسراع في ايجاد حلول لمشاكل الناشطين.

کما زار كريمي رئيس منظمة الاستثمارات في كردستان العراق وتباحث الجانبان حول توطيد العلاقات بين الطرفين والمشاكل ذات الصلة بتطويرها وآليات الحلول. ووصف کریمي العلاقات الإيرانية-العراقية بالأفضل مقارنة بالدول الأخرى في ظل القواسم المشتركة التي تربط البلدين ما يمهد لاستثمار طاقاتهما وثرواتهما.

وأكد الجانب العراقي استعداد بغداد ومنطقة كردستان الكامل للإرتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع إيران، مشيراً إلى أنهما لم تستثمرا جميع الطاقات لحد الآن، وأكد ضرورة تغيير الظروف الراهنة من خلال إتخاذ إجراءات سريعة.