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رقم الخبر: 253426 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 16:48 الاقسام: دوليات  
مقتل قائد في طالبان إثر انفجار بمقاطعة كونار الأفغانية

مقتل قائد في طالبان إثر انفجار بمقاطعة كونار الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني يوم الأحد، أن قائدا محليا في حركة (طالبان) قتل اثر انفجار قنبلة في مقاطعة (كونار) الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 القول إن قائد طالبان الذي قُتل في الانفجار عُرف باسم بلال، وهو كان ضالعا في تنفيذ تفجيرات مزروعة على الطريق وأنشطة إرهابية أخرى في منطقة دانغام، مضيفا أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة متشدد آخر. وكثيراً ما يستخدم مقاتلو طالبان الأجهزة المتفجرة كأسلحة لاستهداف قوات الأمن، لكن في معظم هذه الهجمات، يستهدف المدنيون العاديون.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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