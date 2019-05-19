وأضافت الأمم المتحدة - في بيان نقلته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية يوم الأحد، أن الجندي توفي متأثرا بجروحه بعدما شنّ مسلحون مجهولون هجوما مساء يوم السبت في مدينة "تمبوكتو". من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه العميق إزاء الهجوم، الذي وصفه بأنه قد يرقى إلى جريمة حرب.