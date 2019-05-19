|رقم الخبر: 253425
|تاريخ النشر: أيار 19, 2019
|الوقت: 16:47
|الاقسام: دوليات
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مقتل جندي نيجيري من قوات حفظ السلام في مالي
أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي نيجري تابع للبعثة ﺍﻷﻣمية لتحقيق الاستقرار في مالي فضلا عن إصابة آخر خلال هجوم مسلح.
وأضافت الأمم المتحدة - في بيان نقلته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية يوم الأحد، أن الجندي توفي متأثرا بجروحه بعدما شنّ مسلحون مجهولون هجوما مساء يوم السبت في مدينة "تمبوكتو". من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه العميق إزاء الهجوم، الذي وصفه بأنه قد يرقى إلى جريمة حرب.
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