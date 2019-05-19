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رقم الخبر: 253423 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 16:24 الاقسام: دوليات  
سويسرا تستفتي لفرض قيود على حيازة الأسلحة
في أعقاب هجمات متطرفة بأوروبا

سويسرا تستفتي لفرض قيود على حيازة الأسلحة

يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم في استفتاء لتقرير ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة، والانضمام لشركاء البلاد في منطقة "شنغن"، الذين شددوا بالفعل قواعد حيازة السلاح في أعقاب هجمات متطرفة بأوروبا.

وقد يتطلب الاقتراح فرض تدريب منتظم على استخدام الأسلحة النارية، والإعفاءات الخاصة لحيازة بعض الأسلحة شبه الآلية، والترقيم التسلسلي للأجزاء الرئيسية من بعض الأسلحة للمساعدة في تعقبها.

ويقول المؤيدون، ومن بينهم البرلمان السويسري والسلطة التنفيذية، إن الإجراءات المماثلة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد هجمات متطرفة دامية في فرنسا "ضرورية" لضمان استمرار العلاقات الاقتصادية وتعاون أجهزة الشرطة القوي مع شركاء سويسرا في منطقة شنغن.

وتقع سويسرا في منطقة شنغن، لكنها ليست دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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