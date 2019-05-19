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رقم الخبر: 253421 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 16:08 الاقسام: دوليات  
ترامب ينوي إعفاء عسكريين أمريكيين ارتكبوا جرائم ضد مدنيين عراقيين

ترامب ينوي إعفاء عسكريين أمريكيين ارتكبوا جرائم ضد مدنيين عراقيين

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعداد ملفات بشأن العفو عن العديد من العسكريين الأمريكيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك عسكري من المقرر محاكمته بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل أثناء خدمته بالعراق.

وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم ينشر أسماءهم إن ترامب طلب التحضير الفوري للوثائق اللازمة مشيرا إلى أنه يفكر في العفو عن هؤلاء الرجال في يوم الذكرى الذي يوافق 27 مايو أيار والذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك.

وقال مسؤول إن تجميع ملفات العفو تستغرق عادة شهورا ولكن وزارة العدل حثت على استكمال هذا العمل قبل هذه العطلة.ويخص أحد الطلبات إدوارد جالاجر قائد العمليات الخاصة في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية والذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل وقتل أسير من الأعداء بسكين أثناء خدمته في العراق.

وقالت نيويورك تايمز إن من المعتقد أيضا أن يشمل ذلك قضية الميجر ماثيو جولستين الضابط بالقوات الخاصة بالجيش والمتهم بقتل أفغاني أعزل في 2010.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل على طلبات للتعليق بشأن التقرير.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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