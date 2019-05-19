وأثارت تصريحات زيدان أسئلة حول ما إذا كان النادي قد سعى إلى فرض تشكيلة معينة على زيدان خلال الموسم المقبل سيما فيما يتعلق بحارس المرمى،وأضاف زيدان أنه سيحدد الخيارين الثاني والثالث بالنسبة لحارس المرمى في الفريق الملكي قائلا 'إنه قراري وخياري، والأمر واضح وضوح الماء'.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحفية أن زيدان يفضل جعل ابنه لوكا الحارس الثاني في تشكيلة اللوس بلانكوس بالموسم المقبل وهو أمر لم يلق ترحيبا من إدارة ريال مدريد، وعلق زيدان على الامر قائلا 'أولئك الذين يعرفون زيدان يعلمون تماما أن تزكيتي للوكا هي على أساس استحقاقه لهذا المنصب'.