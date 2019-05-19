ادخر ستيفن كوري 21 من نقاطه 36 في المباراة إلى النصف الثاني من اللقاء وحقق دريموند جرين ثلاثة أرقام مزدوجة ليفوز جولدن ستيت وريورز 110-99 خارج ملعبه على بورتلاند تريل بليزرز ويتقدم 3-صفر في نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل‭ ‬السبت.

وسيسعى وريورز، الذي يلعب بدون كيفن دورانت وديماركوس كازينز، لحسم المواجهة والتأهل لنهائي الدوري للمرة الخامسة على التوالي حين يواجه بورتلاند خارج ملعبه يوم الاثنين.

وللمباراة الثانية على التوالي، هيمن جولدن ستيت على الربع الثالث ليعود لأجواء اللقاء بعد تأخره بفارق أكثر من عشر نقاط مع نهاية النصف الأول. وهذه المرة بلغ الفارق 13 نقطة ونجح وريورز في التعويض بدون أندريه إيجودالا الذي اشتكى من آلام في ربلة الساق بعد نهاية النصف الأول ولم يشارك إلا في أربع دقائق عقب استئناف اللعب.

ومع تأخره بنتيجة 73-59 بعد أربع دقائق من الربع الثالث بعد ثلاثية من مييرز ليونارد، سجل جولدن ستيت 18 نقطة مقابل ثلاث لبورتلاند ليتقدم لأول مرة 77-76 مع تبقي دقيقة واحدة و54 ثانية على نهاية الربع الثالث.

وعادل تريل بليزرز، مدفوعا بجماهيره المتحمسة، النتيجة عند 82-82 بعد ثلاثية من زاك كولينز في الدقيقة الأولى من الربع الأخير.

لكن مع إراحة كوري، سجل كلاي طومسون رمية كسر التعادل وأضاف كوين كوك رميتين متتاليتين وأحرز يوناس يريبكو رمية أخرى ليوسع وريورز الفارق إلى ثماني نقاط.

وأنهى طومسون اللقاء مسجلا 19 نقطة بينما أحرز جرين 20 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة.