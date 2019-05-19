وهناك 9 لاعبين مرشحين للرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو هذا الصيف لأسباب مختلفة، منهم من يريد مغادرة النادي للعب بشكل أساسي ومنتظم، بينما قد يتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الشباب إما على سبيل الإعارة أو بيع نهائي.

كيلور نافاس:

حدد زيدان كورتوا كحارس أساسي في الموسم المقبل، ولن يعول على نافاس. وبدأ حارس المرمى الكوستاريكي الذي قاد النادي الملكي إلى تحقيق 3 بطولات توالياً في دوري أبطال أوروبا في البحث عن نادٍ جديد وسط اهتمام من باريس سان جيرمان، بورتو، وأندية من الدوري الإنجليزي.

يبدو أن ناتشو من بين أكثر المرشحين للرحيل وسط اهتمام كبير من إيطاليا، فيما ريجيلون يعتبر موهبة واعدة وسيتم إعارته لمواصلة تطوره، ونفس الأمر يمكن أن يحدث مع فاييخو الذي يعتبر كواحد من أكثر المدافعين الواعدين في كرة القدم الإسبانية ، كانت مشكلته الكبيرة هي الإصابات التي أبطأت تقدمه: لعب 19 مباراة فقط في موسمين.

ماركوس لورنتي:

يحظى لورنتي باهتمام كبير من أتلتيكو مدريد ، الذي يريده بديلاً لرودري المرتبط بالانتقال إلى المان سيتي. ومع ذلك ، فإن ريال مدريد لا يريد بيعه للروخي بلانكوس. ويعلم صاحب 24 عاماً أن لا مكان له في خطط زيدان ويدرس بدوره جميع الخيارات المطروحة، وقد ينتهي به المطاف في فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سيبايوس، وإيسكو:

الأول سيغادر بالتأكيد على سبيل الاعارة للعب دقائق أكثر. فيما الثاني لديه أهمية أكبر لدى زيدان لكن ريال مدريد لا يستبعد بيعه في حال التوصل بعرض مغري.

ماريانو:

المهاجم الذي وقع في الصيف الماضي ، لم يمر بموسم جيد بسبب إصابات مختلفة. وصول يوفيتش ووجود بنزيما يقلصان حصوله على دقائق لعب. من المقرر مغادرته إما كجزء من بعض الصفقات لتخفيض قيمتها، أو كنقل.

جاريث بيل:

يتمسك الويلزي بعقده الممتد لـ 3 سنوات قادمة ، لكن زيدان لا يعتمد عليه، ويرفض الكشف عن خططه المستقبلية اتجاهه. النجم الويلزي لديه 231 مباراة مع ريال مدريد ، ولكن لم يلعب دقيقة واحدة في آخر مباراتين لريال مدريد. الغياب المستمر بسبب إصابات العضلات المختلفة لم يساعده أيضًا، وخروجه في الصيف ممكن أكثر من أي وقت مضى.