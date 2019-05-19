لعب فينسنت كومباني آخر مباراة له مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد واتفورد (6ـ0).

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن مدافعه البلجيكي قرر مغادرة الفريق بعد 11 عاماً مع الناديفاز خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين لكأس إنجلترا ، وأربعة كؤوس في الرابطة الإنجليزية ، واثنين من دروع المجتمع. في المجموع ، لعب 360 مباراة ، وسجل 20 هدفًا.

وفي إشارة إلى مساهمة كومباني الكبيرة جداً في نجاح النادي ، قال السيد خلدون المبارك ، رئيس نادي مانشستر سيتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: “كان هناك العديد من المساهمين المهمين في نهضة مانشستر سيتي ، ولكن يمكن القول إن لا أحد أهم من فينسنت كومباني. إنه جوهر النادي. لقد كان طوال عقد من الزمان هو شريان الحياة والروح والقلب النابض للفريق. سيتم تذكر فينسنت من الأجيال القادمة كمساهم رئيسي في نجاح النادي غيرا لمسبوق.”

“قيادته وذكائه وتصميمه جعلته يتأقلم ببراعة مع أربعة مدراء مختلفين ويتغلب على بعض الإصابات القوية. إنه شخصية خاصة استجابت لكل مطلب طلبه منه النادي.”

فيما قال كومباني:”لقد حان الوقت بالنسبة لي للمغادرة، خصوصاً مع هذا الموسم الرائع. أنا ممتن لجميع أولئك الذين ساندوني طوال مسيرتي في النادي، التي أتذكرها من اليوم الأول إلى الأخير، لن أنسى أبدًا كيف ظل جميع أنصار مانشستر سيتي موالين لي في الأوقات الجيدة وخاصة الأوقات العصيبة.”