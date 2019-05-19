ويمتلك النجم الأرجنتيني في رصيده التهديفي هذا الموسم بمسابقة الدوري الإسباني حتى الآن 32 هدفًا، ولكن بعد تألق كيليان مبابي مساء أمس أمام ديجون، فإن جائزة الحذاء الذهبي قد تذهب للشاب الفرنسي المتألق.



ومن المعروف أن جائزة الحذاء الذهبي تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الـ 5 الكبرى، ويعتبر ليونيل ميسي هو حامل اللقب في الموسم الماضي.



وأشارت الصحيفة أن كيليان مبابي نجح مساء أمس في تسجيل هدفين في مرمى ديجون، ليصل عدد أهدافه إلى 32 هدفًا متساويًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وسيلعب مساء اليوم الأحد برشلونة ضد إيبار، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، وأمام ميسي فرصة لزيادة غلته التهديفية.