والتقى سفير فرنسا في بغداد ' برونو اوبر' في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية بنظيره ' ايرج مسجدي ' وبحث معه أحدث التطورات الاقليمية.

ويأتي اللقاء عقب زيادة الاجراءات الامريكية الاستفزازية ضد دول المنطقة ومنها ايران والعراق وكذلك الادعاءات الامريكية وبعض الدول العربية بشأن زيادة التهديدات وعدم الاستقرار في العراق .

وكان السفير مسجدي قد التقى أمس السبت برئيس جمهورية العراق ' برهم صالح ' وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وفي وقت سابق كان سفير بريطانيا 'جاناتان ويلكس' قد التقي في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية ببغداد السفير 'ايرج مسجدي' وبحث معه القضايا المختلفة و اخر تطورات المنطقة.