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رقم الخبر: 253414 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: محليات  
مباحثات بين سفيري ايران وفرنسا في بغداد

مباحثات بين سفيري ايران وفرنسا في بغداد

عقد السفيران الايراني والفرنسي في بغداد جلسة مباحثات بشأن مستجدات التطورات الاقليمية.
والتقى سفير فرنسا في بغداد ' برونو اوبر' في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية بنظيره ' ايرج مسجدي ' وبحث معه أحدث التطورات الاقليمية.
ويأتي اللقاء عقب زيادة الاجراءات الامريكية الاستفزازية ضد دول المنطقة ومنها ايران والعراق وكذلك الادعاءات الامريكية وبعض الدول العربية بشأن زيادة التهديدات وعدم الاستقرار في العراق .
وكان السفير مسجدي قد التقى أمس السبت برئيس جمهورية العراق ' برهم صالح ' وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.
وفي وقت سابق كان سفير بريطانيا 'جاناتان ويلكس' قد التقي في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية ببغداد السفير 'ايرج مسجدي' وبحث معه القضايا المختلفة و اخر تطورات المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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