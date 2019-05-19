اعلن المنتج الايراني محمد خزاعي عن انتهاء كتابة سيناريو الفيلم السينمائي «السيدة خديجة سلام الله عليها» على يد المخرج الايراني داود ميرباقري.

وقال خزاعي ان السيناريو يتم مراجعته بعد شهرين من الآن وحاليا الفيلم يبحث عن جهات ممولة.

وأضاف خزاعي ان مدة الفيلم 140 دقيقة ويتناول قصة حياة السيدة خديجة سلام الله عليها من قبل زواجها حتى وفاتها ويرتكز على احداث هامة كان للسيدة خديجة دورا هاما فيها كالبعثة وولادة السيدة فاطمة سلام الله عليها و...

وعن اخراج الفيلم قال خزاعي ان المخرج ميرباقري بسبب انشغاله بمسلسل «النبي موسى (ع)» لم يقم بإخراج الفيلم لذلك فريق عمل الفيلم يبحث عن مخرجا آخر.

وقال خزاعي ان فريق العمل عثر على جهة ممولة ستنطلق تحضيرات العمل بما فيها اللوكيشنات بداية العام الميلادي المقبل.

يذكر ان المنتج الايراني محمد خزاعي سبق ان قام بإنتاج افلام «بتوقيت الشام» و«امبراطور الجحيم» و«خلف جدار الصمت» و«القلائد الذهبية» و...