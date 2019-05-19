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رقم الخبر: 253412 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 15:22 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني "طاهر وردي" يرسل الاضطراب الى ايطاليا

الايراني "طاهر وردي" يرسل الاضطراب الى ايطاليا

يشارك الفيلم الايراني القصير «الاضطراب» للمخرج اميررضا طاهروردي في مهرجان «شفالو» في ايطاليا.

وستنطلق فعاليات مهرجان «شفالو» السينمائي الدولي بدورته الرابعة في الاول من يونيو المقبل في مدينة «بالرمو» في ايطاليا.

وكان قد شارك الفيلم مؤخراً في الدورة الـ 34 لمهرجان «The Lift-Off Sessions» السينمائي الدولي لافلام الطلاب في انجلترا.

وجاء في ملخص الفيلم: «نائمون ام يقظون؟ كيف نعرف الحقيقة؟».

فيلم «الاضطراب» (آشفتكي) من تأليف وانتاج واخراج اميررضا طاهروردي وتمثيل اويس محمد حسني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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