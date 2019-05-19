يشارك الفيلم الايراني القصير «الاضطراب» للمخرج اميررضا طاهروردي في مهرجان «شفالو» في ايطاليا.

وستنطلق فعاليات مهرجان «شفالو» السينمائي الدولي بدورته الرابعة في الاول من يونيو المقبل في مدينة «بالرمو» في ايطاليا.

وكان قد شارك الفيلم مؤخراً في الدورة الـ 34 لمهرجان «The Lift-Off Sessions» السينمائي الدولي لافلام الطلاب في انجلترا.

وجاء في ملخص الفيلم: «نائمون ام يقظون؟ كيف نعرف الحقيقة؟».

فيلم «الاضطراب» (آشفتكي) من تأليف وانتاج واخراج اميررضا طاهروردي وتمثيل اويس محمد حسني.