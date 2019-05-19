يشارك الفيلم السينمائي الإيراني «العرق البارد» (عرق سرد) للمخرج سهيل بيرقي في مهرجان «سياتل» الدولي في امريكا.

وفي مشاركته الدولية السادسة عشرة يعرض الفيلم في قسم «Contemporary World Cinema» للمهرجان .

وانطلقت فعاليات المهرجان بنسخته الخامسة والاربعين في السادس عشر من مايو الجاري وستستمر حتى التاسع من يونيو المقبل.

وكان «العرق البارد» عرض الفيلم اول مرة بمهرجان فجر السينمائي العام الماضي وترشح لجوائز في 8 فئات وحصل الفنان امير جديدي على جائزة العنقاء البلورية لافضل ممثل فيما نالت الفنانة سحر دولتشاهي جائزة العنقاء البلورية لافضل ممثلة بدور ثانوي.

يذكر ان «العرق البارد» هو التجربة السينمائية الثانية للمخرج بيرقي الذي سبق ان قام بإخراج فيلم «انا» (من) في قالب اجتماعي وشارك في بطولته ليلى حاتمي وماني حقيقي وامير جديدي وبهنوش بختياري وعلى استادي وسعيد عطائيان.