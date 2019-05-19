انتهت الدورة السادسة من مهرجان الأفلام العمالية الأرجنتيني حيث تألق الفنانون الإيرانيون في سباق هذه التظاهرة الفنية التي أقيمت من الثاني إلى الخامس عشر من مايو / أيار الجاري في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وأعلنت السفارة الإيرانية في «بوينس آيرس» يوم السبت ان الفنانين الإيرانيين حضروا في سباق المهرجان بخمسة أفلام تتنافس مع أفلام من مختلف أنحاء العالم حيث رحب الجمهور ببراعة الفنانين الإيرانيين وأفلامهم وتم تكريمهم من قبل القائمين على هذا الحدث الفني.

وفازت ثلاثة أفلام إيرانية بجوائز المهرجان وهي «التنفس» للمخرج فرشيد أيوبي نجاد و«خطوة واحدة حتى الذهاب» للمخرج ربوار محمد بور اللذين نالا دبلوم الشرف من المهرجان وفيلم «الغجري المحترم» للمخرج مهدي غفوري الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في المهرجان.