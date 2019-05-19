  • الأحد ١٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأحد , مايو 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253410 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 15:22 الاقسام: ثقافة وفن  
تألق أفلام إيرانية في مهرجان أرجنتيني

تألق أفلام إيرانية في مهرجان أرجنتيني

انتهت الدورة السادسة من مهرجان الأفلام العمالية الأرجنتيني حيث تألق الفنانون الإيرانيون في سباق هذه التظاهرة الفنية التي أقيمت من الثاني إلى الخامس عشر من مايو / أيار الجاري في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وأعلنت السفارة الإيرانية في «بوينس آيرس» يوم السبت ان الفنانين الإيرانيين حضروا في سباق المهرجان بخمسة أفلام تتنافس مع أفلام من مختلف أنحاء العالم حيث رحب الجمهور ببراعة الفنانين الإيرانيين وأفلامهم وتم تكريمهم من قبل القائمين على هذا الحدث الفني.

وفازت ثلاثة أفلام إيرانية بجوائز المهرجان وهي «التنفس» للمخرج فرشيد أيوبي نجاد و«خطوة واحدة حتى الذهاب» للمخرج ربوار محمد بور اللذين نالا دبلوم الشرف من المهرجان وفيلم «الغجري المحترم» للمخرج مهدي غفوري الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في المهرجان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0659 sec