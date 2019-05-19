عادت حكاية «ظريف الطول» لذاكرة الشعب الفلسطيني بعد طول غياب لا قصة محكية أو قصيدة مغناة، بل علی شكل تمثال حديدي جسدتها أنامل الفنان الفلسطيني موسى أبو عصبه، للحفاظ علی التراث الفلسطيني الشعبي.

وحملت قصة «ظريف الطول» بين ثنايا أسرارها ورموزها إشارة وثيقة أصيلة عن تاريخ الفلسطينيين المقاومين منذ الانتداب البريطاني في فلسطين.

وأصبحت قصة ظريف الطول حكاية من حكايات التراث الشعبي وهي حدثت بالفعل وأضحت تروى علی مسامع الصغار والكبار من قبل أجدادهم وهي من أكثر الحكايات شيوعاً في التراث الشعبي الفلسطيني.

واستطاع الفنان أبو عصبه برفقة صديقه خلال شهرين من العمل المتواصل داخل احدی ورش الحدادة في قريته «برقة» شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، إحياء شخصية «ظريف الطول الشاب الوسيم المزارع والمحب لأرضه ويستميت في الدفاع عنها».

وقال أبو عصبه (55 عاما) «إن هدفي الأساسي من فكرة التمثال المحافظة علی الزي الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال سرقته فأحييت شخصية ظريف الطول وهو يرتدي الزي التقليدي الشعبي للفلاح الفلسطيني فيبدأ بالقمباز «لباس الفلاح الفلسطيني وأجزائه المختلفة بدءا بالشكلة «الثنية» وحزام الوسط واستواء التهديبة «اطار القمباز» وبضعة قروش تظهر بجيبه.

وركز أبو عصبة خلال عمله إظهار العلاقة الكبيرة التي تربط ظريف الطول بأرضه الذي لا يعرف عشق غيرها بإمساكه «شاغوبا» وهي أداة يستخدمها المزارع لجمع المحصول.

وأوضح أبو عصبة أن ظريف الطول لم تكن شخصية فلسطينية عادية حيث أنها رمزت للنضال والجهاد ، مبينا «أن الشاب الوسيم جاء علی قرية فلسطينية وشارك أهلها في النضال والجهاد ضد الاستعمار البريطاني آنذاك».

ويستعد أبو عصبة لنقل تمثال «ظريف الطول» البالغ عرضه متر واحد وطوله نحو 220 سنتيمترا ويزن قرابة 160 كيلوغراما لنصبه في ميدان قريته الأيام المقبلة، وسط تأييد كبير من قبل أهل القرية للفكرة.

وحرص أبو عصبة من استخدام أجود أنواع الصلب في تشكيل التمثال حتی يتحمل عوامل الطقس المتقلبة.

وبيّن أبو عصبة أن تطويع الصلب ليس بالأمر السهل لأنه يحتاج قوة وعملا متواصل وسريع.

ويهوى أبو عصبة النحت والرسم منذ صغره وهو ما ساعده في تشكيل تمثال ظريف الطول، وأصبح يمارس مهنة الحدادة.

يذكر أن حكاية ظريف الطول من أجمل اللوحات التراثية الغنائية في فلسطين ومن النماذج الحكواتية الشعبية التي لم يسقطها الفلسطينيون من ذاكرتهم علی مر العصور، كما أصبحت أهازيج «ظريف الطول» من أشهر الأهازيج والتي تؤكد علی ثنائية الحب والوطن.