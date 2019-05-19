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رقم الخبر: 253404
تاريخ النشر: أيار 19, 2019
الوقت: 15:19
الاقسام: منوعات
أنظمةعربيةاستبداديةاشترت أجهزةتجسس اسرائيلية
الکلمات المفتاحية
اجهزة
اسرائيلي
انظمة عربية
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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