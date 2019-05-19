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رقم الخبر: 253402 تاريخ النشر: أيار 19, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
رقم سيارة نازي يثير ضجة في المانيا..من كان صاحبه؟

رقم سيارة نازي يثير ضجة في المانيا..من كان صاحبه؟

بعد أن أعلنت الشرطة في مدينة باوتزن بولاية ساكسونيا الألمانية في الثامن من شهر مايو/أيار عن البحث دولياً عن سيارة فولكس فاغن مسروقة تحمل رقم اللوحة، BZ-AH-8888، وتقدر قيمتها بـ ٣٥٠٠ يورو، تم التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تسامح السلطات مع الرموز التي يستخدمها النازيون عادة.

ويرمز رقم ٨ لدى أوساط اليمين المتطرف لحرف «H»، الثامن في الأبجدية، وهكذا عندما يُكتب ٨٨ فأنهم يعنون بها هايل هتلر، أي التحية النازية. وظن النقاد، من بينهم رئيس رابطة مقاطعة حزب الخضر، أن السلطات في المدينة تتسامح مع النازيين الجدد، ومنحت شخصاً لوحة سيارة تتضمن إلى جانب أرقام ٨٨٨٨ أيضاً حرفي AH، ما دفع للاعتقاد بأنهما يرمزان لأدولف هتلر.

إلا أنه تبين أن صاحب السيارة المسروقة ليس سوى سوري من مدينة حلب يدعى عبداللطيف حمامي، وصل لألمانيا منذ ٥ أعوام مع زوجته وأطفاله.

وعن سبب اختياره الرقم ٨ قال لصحيفة «بيلد» إنه وجده جميلاً، مؤكداً أنه لم يكن يعرف ما يعنيه الرقم ولم يكن لديه خلفية سياسية، وهكذا وصله من السلطات. يبدو أيضاً أن AH يرمزان للحرفين الأولين من اسم الرجل وليس للديكتاتور النازي.

وعبر حمامي عن أمله في العثور على سيارته التي سُرقت من أمام باب بيته، وكان قد استثمر فيها الكثير من المال. إذ قال إنه اشتراها في العام ٢٠١٧ بـ ٦٠٠٠ يورو، لأنه كان يحتاجها للوصول إلى مكان عمله.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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