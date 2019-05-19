*شهداء وجرحى جراء إعتداء التكفيريين بالصواريخ على ريف اللاذقية * وقف لإطلاق النار على جبهات إدلب وحماة لمدة 72 ساعة

أكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.

ذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة أن انفجارات هزت المحافظة نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء الجولان.

وأكد مصدر عسكري بالقنيطرة أنه تم إطلاق 4 صواريخ أرض جو من مرابض الدفاع الجوي السوري بريف دمشق وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل.

وأشار المصدر العسكري أنه تم التصدي لـ 6 أهداف معادية وتم إسقاط عدد منها.

وأفاد المصدر أن: "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها".

ولفت مصدر عسكري سوري رفيع لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية".

وأضاف المصدر: "الدفاعات الجوية السورية التقليدية تكفلت بالتصدي للعدوان وإسقاط الصواريخ المعادية".

في السياق كشفت مصادر عسكرية سورية أن الأجسام، التي اعترضتها الدفاعات الجوية جنوب غرب العاصمة دمشق ليلة الجمعة، هي طائرات مسيرة إسرائيلية دخلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري.

وأكدت المصادر أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الأهداف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء الجمعة أن الدفاعات الجوية السورية استهدفت أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وأسقطت عددا منها.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أن انفجارات قوية سُمعت قرب العاصمة دمشق، فيما قالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية اعترضت "أهداف العدو" القادمة من القنيطرة جنوب غربي سوريا.

من جهة اخرى أفاد قائد ميداني لوكالة سبوتنيك "بتوقف إطلاق النار على جبهات إدلب وريفي حماة واللاذقية لمدة 72 ساعة".وقال القائد الميداني إن "وقف إطلاق النار بدأ سريانه عند منتصف ليلة الجمعة ولمدة 72 ساعة".

ولم يتحدث القائد الميداني عن تفاصيل وقف إطلاق النار أو أسبابه أو كيفية التوصل إليه.

هذا ولا تزال الأوضاع في إدلب السورية معلقة بين اتفاقات سوتشي، بشأن مناطق خفض التصعيد وبين اقتراب الجيش السوري منها وإعلاناته المتكررة بضرورة الحل السريع لتلك المشكلة، سواء سياسيا أو عسكريا، وفق المراقبين.

وقال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، إن الجيش يقوم بواجبه المقدس حول تطهير كل الأراضي، وكل شبر بوجد به إرهابيين على الأراضي السورية.

في غضون ذلك استشهد مدني وأصيب آخرون بجروح نتيجة اعتداء الجماعات التكفيرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالصواريخ على قريتي الشراشير والحويز بريف اللاذقية.

وذكرت وكالة "سانا" في اللاذقية أن تكفيريين يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا السبت بالصواريخ على قريتي الشراشير والحويز ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل.

واستشهد في الثاني من الشهر الجاري مدني وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات التكفيرية بالصواريخ على قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة.

وأشار المراسل إلى أن وحدة من الجيش ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف التكفيريين.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي قرب الأراضي التركية والحدود الإدارية مع محافظة إدلب مجموعات تكفيرية تابعة لجماعتي جبهة النصرة والحزب التركستاني وغيرهما من الجمعات التي تتنقل بين المناطق الحدودية مع تركيا.

*سوريا تعلن تأجيل استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى دمشق لأجل غير مسمى

من جانب آخر أعلنت وزارة النقل السورية، تأجيل رحلتين لطائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية، وكانتا مقررتان السبت لأجل غير مسمى، بسبب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري.

وذكر بيان صادر عن وزارة النقل السورية: "تلقت وزارة النقل السورية قرارا تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية واللتان كانتا مقررتين اليوم السبت 18-5-2019 إلى إشعار آخر".

وأوضحت الوزارة أن "قرار التأجيل يتعلق بأسباب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري".

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت الخميس الماضي استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي، بداية من اليوم السبت، وذلك بعد 8 سنوات من التوقف.

*الخارجية السورية تؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة للجميع في الخليج الفارسي

هذا وأعربت الخارجية السورية عن رفضها أي أعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في الخليج الفارسي مؤكدة على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

وقال مصدر رسمي في الوزارة في تصريح لوكالة سانا للأنباء الجمعة: تعرب الجمهورية العربية السورية عن رفضها أي أعمال من شانها إعاقة حركة الملاحة في الخليج "الفارسي" والتي تنعكس سلباً وفي المقدمة على جميع دول المنطقة.

وأضاف المصدر إن سورية تؤكد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

وتابع المصدر إن الجمهورية العربية السورية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأن تصاعد التوتر في الخليج الفارسي لا يصب في مصلحة دول المنطقة.. وإن الحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية سيؤدي بلا شك إلى خفض التوتر وضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.