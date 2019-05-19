أصيب ظهر السبت، مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية، بأن مواطن أصيب بعيار ناري في اليد جراء إطلاق قوات العدو النار صوبه في منطقة "السناطي" شرق بلدة عبسان الكبيرة إلى الشرق من محافظة خان يونس.

يُشار إلى أن قوات العدو الصهيوني تتعمد استهداف المدنيين والمزارعين الفلسطينيين بشكل يومي على طول المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.

من جانب آخر تصدى مصلون، السبت، لأفراد شرطة الاحتلال التي حاولت اقتحام مصلى "الأقصى القديم" في المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم.

وأفاد شهود عيان ان أفراد من شرطة الاحتلال وخلال جولتها في المسجد الأقصى المبارك، حاولت اقتحام "الأقصى القديم" بأحذيتهم، وخلال ذلك تصدى لهم عشرات المصلين ومنعوهم من الدخول بأحذيتهم.

وأضاف الشهود أن ضباط وأفراد من الشرطة انتشروا في الأقصى وفي ساحة المصلى القبلي والقديم وقاموا بتصوير المصلين المتواجدين.

إلى ذلك كشفت صحيفة "معاريف" العبرية صباح السبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس من جديد تطوير نظام ليزر كوسيلة لاعتراض صواريخ "المقاومة" الفلسطينية والتي تطلق من قطاع غزة، وذلك بسبب عيوب منظومات "القبة الحديدية" خلال العدوان الأخير على القطاع وقبل نحو أسبوعين.

وذكرت الصحيفة أن تكلفة صاروخ "القبة الحديدية" كبير حيث يبلغ نحو 70 ألف دولار، ويمتلك الجيش الإسرائيلي 10 بطاريات قبة فقط إحداها احتياط ولا تكفي لاعتراض عشرات الصواريخ التي تطلق في آن واحد.

ولفتت إلى أنه تم خلال العدوان الأخير إطلاق 700 صاروخ منها 117 في أقل من ساعة بعضها استهدف بطاريات "القبة الحديدية" نفسها.

وجاء في "معاريف: "هذا يدل على الأداء الرائع والتحكم والتنسيق بين فصائل المقاومة لإصابة أهداف أكثر وتعطيل نظام القبة أيضا".

وقتل 4 إسرائيليين وأصيب ما يزيد عن 170 آخرين بجراح متفاوتة خلال العدوان الأخير على غزة، والتي ضربت فيها صواريخ "المقاومة" المواقع العسكرية والمستوطنات والتي تبعد حتى 40 كيلومترًا.