أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط عملية إرهابية تمّ التخطيط لتنفيذها خلال الشهر الجاري، مؤكدة ان أجهزة الأمن التونسية عثرت على مخزن للمتفجرات بجبل سمامة بولاية القصرين غرب تونس.

وأشارت الوزارة في بيان لها مساء الجمعة إلى أنّه "تم الكشف عن هذا المخطط بناء على معلومات استخباراتية دقيقة"، موضحة ان عناصر ما يُسمى بـ"كتيبة عقبة بن نافع" (التابعة لتنظيم "القاعدة بالمغرب" خططوا لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين".

وأضافت الوزارة انه "تم خلال العملية نفسها حجز 11 لُغماً أرضياً مُعداً لاستهداف العربات والأشخاص، و6 بطاريات، وجهاز تحكم للتفجير عن بعد"، كما ضبطت "كمية من مادة الأمونتير وأكثر من 30 كيلوغراماً من المتفجرات و33 صاعقاً وسلاحاً نارياً من نوع مغنوم وجهازاً لاسلكياً".

والأسبوع الماضي، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين يتبعون ما يسمى بكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش"، في محافظة سيدي بوزيد (وسط).

وأعلنت الدّاخليّة التونسية مطلع أيار/مايو الجاري، إحباط عمليات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استمراراً لعمليات أمنية في القصرين.