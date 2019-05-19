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رقم الخبر: 253345 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 20:16 الاقسام: عربيات  
السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية في المنطقة

السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية في المنطقة

وافقت السعودية ودول خليجية على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج الفارسي لمواجهة إيران، بحسب ما ذكر موقع قناة "العربية"، في ساعة مبكرة السبت.

ونقل الموقع عن مصادر خليجية مطلعة موافقة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج الفارسي، وعلى أراضي دول خليجية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج الفارسي هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكريًا ومهاجمة دول الخليج الفارسي أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها، على حدّ تعبيرها.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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