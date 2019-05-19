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رقم الخبر: 253344 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 20:15 الاقسام: عربيات  
أمير قطر يتوجه إلى الكويت في ثاني زيارة له هذا العام

أمير قطر يتوجه إلى الكويت في ثاني زيارة له هذا العام

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيزور الكويت الأحد.

وفيما لم تذكر تفاصيل حول الزيارة، أوضحت الوكالة أن زيارة أمير قطر والوفد المرافق له "أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد".

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت في مايو/ أيار الماضي، وقدم خلالها لنظيره الكويتي، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.، ثم أتبعها بزيارة في فبراير/شباط الماضي.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية، التي بدأت في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، حيث قطعت كل من: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر؛ متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو مانفته الدوحة.

وفي بداية الشهر الجاري، قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، إن جهود الكويت مستمرة لاحتواء الأزمة الخليجية، معربا عن أمله ألا تطول أكثر مما هي عليه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجارالله للصحفيين، على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر لـ"حوار التعاون الآسيوي"، الذي انطلقت أعماله في الدوحة.

وأضاف الجارالله، أن "الكويت تملك آمالا كبيرة في أن تتمكن من خلال جهود أمير البلاد، وإصراره على احتواء هذه الأزمة، من إعادة اللحمة للبناء الخليجي". وأشار إلى أن الاجتماع "يشهد مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مؤشر إيجابي على أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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