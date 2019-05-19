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رقم الخبر: 253342 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: عربيات  
المصلون يتصدون لشرطة الاحتلال بالمسجد الاقصى+بالصور

المصلون يتصدون لشرطة الاحتلال بالمسجد الاقصى+بالصور

تصدى مصلون، اليوم السبت، لأفراد شرطة الاحتلال التي حاولت اقتحام مصلى الأقصى القديم في المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم.


وأفاد شهود عيان ان أفراد من شرطة الاحتلال وخلال جولتها في المسجد الأقصى المبارك، حاولت اقتحام "الأقصى القديم" بأحذيتهم، وخلال ذلك تصدى لهم عشرات المصلين ومنعوهم من الدخول بأحذيتهم.
وأضاف الشهود أن ضباط وأفراد من الشرطة انتشروا في الأقصى وفي ساحة المصلى القبلي والقديم وقاموا بتصوير المصلين المتواجدين.





 

 
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