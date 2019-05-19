

وخلال مراسم جرت اليوم السبت بحضور القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي، تم تقديم حجة الاسلام حسين طائب رئيسا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري والعميد حسن محقق نائبا له.

وتمت الاشادة خلال المراسم بجهود النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري العميد حسين نجات الذي تم تعيينه مساعدا لقائد الحرس الثوري في الشؤون الاجتماعية.

يذكر ان حجة الاسلام طائب كان قد تولى في فترة سابقة ايضا منصب رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري.



