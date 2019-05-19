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رقم الخبر: 253341 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: محليات  
تعيين رئيس جهاز الاستخبارات ومساعده في الحرس الثوري

تعيين رئيس جهاز الاستخبارات ومساعده في الحرس الثوري

تم تعيين رئيس جهاز الاستخبارات ومساعده في قوات حرس الثورة الاسلامية.


وخلال مراسم جرت اليوم السبت بحضور القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي، تم تقديم حجة الاسلام حسين طائب رئيسا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري والعميد حسن محقق نائبا له.
وتمت الاشادة خلال المراسم بجهود النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري العميد حسين نجات الذي تم تعيينه مساعدا لقائد الحرس الثوري في الشؤون الاجتماعية.
يذكر ان حجة الاسلام طائب كان قد تولى في فترة سابقة ايضا منصب رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري.

 

 
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