

واضاف یعقوب فتح‌ اللهي، في تصريح لمراسل فارس، إن مسعود سليماني يعد من بين 1 بالمئة من العلماء المتفوقين في العالم وكان قد دعي الى مستشفى مايوكلينيك الاميركية في اطار دورة بحثية في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي لكنه اعتقل في الطائرة من قبل الشرطة الاميركية دون الاعلان عن الاسباب.

وتابع فتح اللهي: إنه خلال هذه الأشهر الثمانية، تم تأجيل المحاكمة مرتين إلى ثلاث مرات ، في حين أعلن المحامون براءة الأستاذ سليماني ، لكن المتابعات القضائية لم تصل إلى نتيجة مرضية لحد الآن.

وفي ذات السياق ، صرح محمد تقي أحمدي ، رئيس جامعة إعداد المدرسين لوكالة أنباء محلية ، قائلاً إن جريمة هذا الأستاذ هي أنه طلب مادة كيميائية تتعلق بالفحص الطبي لاختبارات أمراض الدم من قبل شركة قامت بشرائها من اميركا. في حين أنه لم يقم بعملية شراء مباشرة ، ولكنه كان الطرف الطالب لها، والجريمة التي دبرت ضده سخيفة، ولاتعد مقبولة في المحكمة.

ويشار إلى إن هذا العالم الإيراني الذي يبحث في أمراض الدم والخلايا الجذعية وجهت اليه دعوة من قِبل معهد ميو الطبي الأميركي لإجراء أبحاث متخصصة ، وبعد مرور ثمانية أشهر على اعتقاله لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من قبل الحكومة الأميركية.





