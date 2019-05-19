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رقم الخبر: 253340 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 17:52 الاقسام: محليات  
عالم ایراني معتقل في اميركا منذ 8 اشهر دون ايضاح السبب

عالم ایراني معتقل في اميركا منذ 8 اشهر دون ايضاح السبب

قال مساعد رئيس جامعة إعداد المدرسين في طهران يعقوب فتح اللهي إن العالم والاستاذ الايراني مسعود سليماني مايزال رهن الاعتقال في اميركا منذ نحو 8 اشهر دون ايضاح الاسباب.


واضاف یعقوب فتح‌ اللهي، في تصريح لمراسل فارس، إن مسعود سليماني يعد من بين 1 بالمئة من العلماء المتفوقين في العالم وكان قد دعي الى مستشفى مايوكلينيك الاميركية في اطار دورة بحثية في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي لكنه اعتقل في الطائرة من قبل الشرطة الاميركية دون الاعلان عن الاسباب.
وتابع فتح اللهي: إنه خلال هذه الأشهر الثمانية، تم تأجيل المحاكمة مرتين إلى ثلاث مرات ، في حين أعلن المحامون براءة الأستاذ سليماني  ، لكن المتابعات القضائية لم تصل إلى نتيجة مرضية لحد الآن.
وفي ذات السياق ، صرح محمد تقي أحمدي ، رئيس جامعة إعداد المدرسين لوكالة أنباء محلية ، قائلاً إن جريمة هذا الأستاذ هي أنه طلب مادة كيميائية تتعلق بالفحص الطبي لاختبارات أمراض الدم من قبل شركة قامت بشرائها من اميركا. في حين أنه لم يقم بعملية شراء مباشرة ، ولكنه كان الطرف الطالب لها، والجريمة التي دبرت ضده سخيفة، ولاتعد مقبولة في المحكمة.
ويشار إلى إن هذا العالم الإيراني الذي يبحث في أمراض الدم والخلايا الجذعية وجهت اليه دعوة من قِبل معهد ميو الطبي الأميركي لإجراء أبحاث متخصصة ، وبعد مرور ثمانية أشهر على اعتقاله لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من قبل الحكومة الأميركية.


 

 
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