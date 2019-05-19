قال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية لشؤون الموانئ: إن إيران تبنت سبل جديدة لتصدير النفط، كما غيرت وجهات الشحن بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

وأضاف هادي حق شناس، السبت، في تصريح لوكالة العمال الايرانية للأنباء: "تغيرت أساليب وزارة النفط في تصدير الخام والمنتجات البترولية.. وربما تغيرت أيضاً وجهات شحنات النفط التي تنطلق من موانئنا"، ولم يدل المسؤول بتفاصيل عن الأساليب أو الوجهات الجديدة.

وأظهرت بيانات من ناقلات نفط ومصادر في قطاع الطاقة أن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل في مايو/ أيار. ولم تعد طهران تبلغ كميات الإنتاج والتصدير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبالتالي ليس هناك معلومات مؤكدة بشأن الصادرات.

وقال حق شناس: "بالطبع لا يمكن أن ننكر أن تحميل النفط والمنتجات المشتقة انخفض مقارنة بما سبق؛ لكن تحميل شحنات النفط من موانئنا لم يتوقف بكل تأكيد"، دون أن يفصح عن أرقام للإنتاج.

في سياق آخر، أعلن مندوب شركة النفط الوطنية الايرانية عن طرح 2 مليون برميل من الخام الخفيف بالسوق الدولية لبورصة الطاقة المحلية الثلاثاء المقبل.

وأوضح أميرحسين تبيانيان، أمس السبت، ان السعر الأساس للنفط الخفيف الايراني الذي سيطرح ببورصة الطاقة 28ر67 للبرميل الواحد. وبيّن أن عملية الطرح المزمعة هي الأولى من نوعها التي تجرى بحسب خطاب التعلميات الصادر عن وزير النفط، حيث تشمل عدة تغييرات عن الطرح السابق، أهمها تغير مستوى الحد الأدنى في شحن النفط وكمية الشراء، والمحددة بـ35 ألف برميل سابقاً، حيث سينخفض لـ1000 برميل.

يشار إلى أن إدراج النفط الخام في بورصات الطاقة الإيرانية يأتي في إطار تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على تنويع أساليب بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام .

يذكر أن شركة النفط الوطنية باعت حتى الآن، في إطار 8 عمليات طرح للخام الخفيف، 015ر1 مليون برميل، و70 ألف برميل خام ثقيل عبر عملية واحدة.