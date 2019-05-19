تجاوزت قيمة صادرات قطاع المناجم 503 ملايين دولار في نيسان/ أبريل الماضي لتستحوذ على 20 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد.

وأفادت تقارير دائرة الجمارك في البلاد، السبت، تم خلال الشهر الماضي تصدير 4 ملايين و348 ألف طن من المواد المنجمية، مسجلاً نمواً قدره 16 بالمائة قياساً مع الفترة المماثلة للعام الماضي حيث احتلت الصادرات غير النفطية للبلاد 51 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.

وأعلنت المؤسسة الإيرانية لتطوير وتحديث صناعة التعدين (IMIDRO) عن تصدير مليون و500 ألف طن من الإسمنت، ومليون و292 ألف طن من حجر الحديد، و590 ألف طن من الفولاذ، و358 ألف طن من النحاس، و27 ألف طن من الفحم الحجري، و29 ألف طن من الفحم.

وأعلنت التقارير الجمركية بأنه تم خلال نيسان الماضي تصدير ما قيمته 224 مليون دولار من الفولاذ، و81 مليون دولار من حجر الحديد، و43 مليون دولار من النحاس، و5ر28 مليون دولار من الإسمنت، و7ر6 مليون دولار من الألمينيوم.

وبلغت قيمة صادرات قطاع المناجم في العام الماضي أكثر من 9 مليارات و226 مليون دولار، حيث احتل الفولاذ 1ر4 مليار دولار، والنحاس 917 مليون دولار، والإسمنت 420 مليوناً و250 ألف دولار.